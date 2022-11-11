Ракетний удар рф по п’ятиповерхівці Миколаєва — п’ятеро загиблих

https://racurs.ua/ua/n176689-raketnyy-udar-rf-po-p-yatypoverhivci-mykolaieva-p-yatero-zagyblyh-video.html

Ракурс

У Миколаєві під час нічного обстрілу російська ракета поцілила у житловий будинок. Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив вранці 11 листопада.

Наразі відомо про шістьох загиблих. Пʼятиповерхівка зруйнована повністю — з першого по пʼятий поверх. Серед загиблих була сімейна пара. Їхній 16-річний син народився у сорочці — його врятував сон у іншій кімнаті. У ДСНС повідомили про трьох поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Тварюки у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п’ятиповерхівці, — написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 11 листопада також обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області, випустивши по ньому сумарно понад 50 снарядів з «Градів» та важкої артилерії.