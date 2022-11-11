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Ракурс
Ракетний удар рф по п’ятиповерхівці Миколаєва — п’ятеро загиблих

Ракетний удар рф по п’ятиповерхівці Миколаєва — шестеро загиблих (ВІДЕО)

11 лис 2022, 10:20
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У Миколаєві під час нічного обстрілу російська ракета поцілила у житловий будинок. Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив вранці 11 листопада.





Наразі відомо про шістьох загиблих. Пʼятиповерхівка зруйнована повністю — з першого по пʼятий поверх. Серед загиблих була сімейна пара. Їхній 16-річний син народився у сорочці — його врятував сон у іншій кімнаті. У ДСНС повідомили про трьох поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Тварюки у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п’ятиповерхівці, — написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 11 листопада також обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області, випустивши по ньому сумарно понад 50 снарядів з «Градів» та важкої артилерії.

Джерело: Ракурс


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