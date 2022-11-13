Генштаб ВСУ озвучил новые потери армии рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n176763-novye-voennye-poteri-rossiyan-nazvali-v-genshtabe-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації в Україні зростають щодня.

За добу підрозділи Сил оборони знищили 650 окупантів, два танки, 12 БТР та БМП, вісім артсистем, одну систему протиповітряної оборони, 16 одиниць автомобільної техніки. Також було збито один безпілотник. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 листопада орієнтовно склали:

особового складу — близько 80 тис. 860 (+650) осіб ліквідовано,

танків — 2840 (+2) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 742 (+12) од,

артилерійських систем — 1 тис. 837 (+8) од,

РСЗВ — 393 (+0) од,

засоби ППО — 206 (+1) од,

літаків —- 278 (+0) од,

гелікоптерів — 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 507 (+1),

крилаті ракети — 399 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 295 (+16) од,

спеціальна техніка — 160 (+0).

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ підтвердили удар по району зосередження окупантів у районі Дніпрян на Херсонщині. Було завдано високоточного удару по будівлі де знаходилось до 500 росіян, звідти трупи ворогів вивозили вантажівками.