ЗСУ вдарили по будівлі з 500 окупантами. Фото:

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Українські військові ліквідували одним ударом велику кількість російських окупантів у Херсонській області.

Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у районі населеного пункту Дніпряни. Було завдано високоточного удару по будівлі де знаходилось до 500 росіян. Після атаки до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 листопада.

Крім того, до найближчого шпиталю доправили 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 ворогів. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Зазначається, що до окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення із числа мобілізованих росіян. Окупанти після прибуття скуповують їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

Нагадаємо, 12 листопада в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження району зосередження окупантів у районі населеного пункту Гірське в Луганській області. Високоточний удар призвів до загибелі 27 загарбників, а 18 дістали поранення.