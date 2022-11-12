ЗСУ одним ударом знищили десятки окупантів в районі Гірського на Луганщині

ЗСУ одним ударом знищили десятки окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n176751-zsu-odnym-udarom-znyschyly-desyatky-okupantiv-v-rayoni-girskogo-na-luganschyni.html

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Російська армія в Україні продовжує зазнавати втрат — підтверджено ураження району зосередження окупантів у районі населеного пункту Гірське в Луганській області. Високоточний удар призвів до загибелі 27 загарбників, а 18 дістали поранення.

Авіація Повітряних сил 12 листопада завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника. Ракетні війська та артилерія уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 листопада.

Військові зазначають, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. Зокрема, в Генічеську окупанти запровадили так званий сухий закон, а проросійська влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

Упродовж суботи ворог завдав 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.

А на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках були обстріляні понад 20 населених пунктів. Ворог застосував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію.

Нагадаємо, російська армія, яка відступила з правого берега Дніпра, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі та намагається утримати тимчасово захоплені території.