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Билися за човни, щоб втекти першими - на Херсонщині кадирівці "підсмажили" військових рф

Билися за човни, щоб втекти першими — на Херсонщині кадирівці «підсмажили» військових рф

12 лис 2022, 13:16
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Під час втечі російських військ із правого берега Дніпра у Херсоні чеченські бойовики рамзана кадирова буквально підсмажили своїх спільників із ЗС рф.





Так Tik-Tok-гарнізон намагався перехопити човни, щоб швидше сховатися від гніву ЗСУ на лівому березі, — розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

При цьому він додав, що поразка російських військ у південній частині України неминуче призведе до помсти у вигляді ракетних атак.

Тому чиновник наполегливо закликає одеситів, мешканців Миколаєва та й усіх українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, хоч, здавалося б, значно більше приводів для радості, ніж для побоювань.

Джерело: Ракурс


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