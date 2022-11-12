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Билися за човни, щоб втекти першими - на Херсонщині кадирівці "підсмажили" військових рф
Билися за човни, щоб втекти першими — на Херсонщині кадирівці «підсмажили» військових рфhttps://racurs.ua/ua/n176738-bylysya-za-chovny-schob-vtekty-pershymy-na-hersonschyni-kadyrivci-pidsmajyly-viyskovyh-rf.htmlРакурс
Під час втечі російських військ із правого берега Дніпра у Херсоні чеченські бойовики рамзана кадирова буквально підсмажили своїх спільників із ЗС рф.
Так Tik-Tok-гарнізон намагався перехопити човни, щоб швидше сховатися від гніву ЗСУ на лівому березі, — розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
При цьому він додав, що поразка російських військ у південній частині України неминуче призведе до помсти у вигляді ракетних атак.
Тому чиновник наполегливо закликає одеситів, мешканців Миколаєва та й усіх українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, хоч, здавалося б, значно більше приводів для радості, ніж для побоювань.
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