Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сражались за лодки, чтобы убежать первыми - в Херсонской области кадыровцы "поджарили" военных рф
Сражались за лодки, чтобы убежать первыми — в Херсонской области кадыровцы «поджарили» военных рфhttps://racurs.ua/n176738-srajalis-za-lodki-chtoby-ubejat-pervymi-v-hersonskoy-oblasti-kadyrovcy-podjarili-voennyh-rf.htmlРакурс
Під час втечі російських військ із правого берега Дніпра у Херсоні чеченські бойовики рамзана кадирова буквально підсмажили своїх спільників із ЗС рф.
Так Tik-Tok-гарнізон намагався перехопити човни, щоб швидше сховатися від гніву ЗСУ на лівому березі, — розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
При цьому він додав, що поразка російських військ у південній частині України неминуче призведе до помсти у вигляді ракетних атак.
Тому чиновник наполегливо закликає одеситів, мешканців Миколаєва та й усіх українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, хоч, здавалося б, значно більше приводів для радості, ніж для побоювань.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...