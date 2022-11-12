Загроза обстрілів Миколаєва не зникла, але HIMARS дістануть до Криму - наслідки деокупації Херсона

https://racurs.ua/ua/n176727-zagroza-obstriliv-mykolaieva-ne-znykla-ale-himars-distanut-do-krymu-naslidky-deokupaciyi-hersona.html

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Загроза російських обстрілів Миколаєва не зникла, оскільки росіяни поки контролюють Кінбурнську косу під Очаковим, заявила представник командування «Південь» Наталії Гуменюк.

Елементарно географічно — розташування ворожих коштів на Кінбурнській косі не дає абсолютної захищеності, попри те, що ми маємо протиставити з іншого берега, і вестимемо вогонь та контрбатарейні заходи, — сказала Гуменюк.

Спікер зазначила, що російські війська там мають озброєння, яке дістає до Миколаєва.

Зазначимо, що від Кінбурнської коси до найближчого до неї Корабельного району Миколаєва приблизно 50 км. Це приблизно та сама відстань, з якої йшли обстріли міста з боку Херсона.

Водночас із виходом ЗСУ на правий берег Дніпра «Хаймарси» зможуть діставати до виїзду з Криму в районі Армянська. Контроль над правим берегом Дніпра в Херсонській області дає Україні вогневий контроль над дорогами з Криму, які росіяни використовують як шляхи постачання.

На цьому наголосив радник Міноборони України Сергій Кузан. «Це буде дуже великий удар по російських силах, — сказав він.

Видання Financial Times, що цитує його, пише, що відступ рф поставить у межі досяжності поставлених Заходом ракетних систем «три важливі дороги з Криму, а також ряд російських логістичних об'єктів і складів боєприпасів».

Додамо, що якщо росіяни залишать правий берег Дніпра, то кордон Криму та материка буде на відстані приблизно 72 км від найближчих позицій ЗСУ. Дальність ракет MFOM для HIMARS досягає 80 кілометрів.

«Ракурс» повідомляв, що росіяни після відходу з Херсона зробили Генічеськ «тимчасовою столицею Херсонської області».