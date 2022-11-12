Наступ на півдні - що відбувається після звільнення Херсона

https://racurs.ua/ua/n176722-nastup-na-pivdni-scho-vidbuvaietsya-pislya-zvilnennya-hersona.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 листопада повідомив, що у звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи.

Тим часом армія рф, яка відступила з правого берега Дніпра, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі та намагається утримати тимчасово захоплені території.

Водночас росіяни проводять наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Але й на правому наразі тривають заходи протидії, повідомили в ОК «Південь».

Нагадаємо, що під час відходу з правого берега ворог підірвав Антонівські мости, щоб ускладнити подальше пересування українських військ.

Українські сили швидко завершать звільнення території на правому березі Херсонщини, оскільки росіяни позбавили себе можливості утримувати цю місцевість, вважають в американському Інституті дослідження війни.

Там припускають, що вже найближчими днями українські сили продовжуватимуть рухатися головними дорогами у напрямку до Дніпра та звільняти додаткові населені пункти.

У ранковому зведенні Генштабу також повідомляється, що На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії.