Українські військові адміністрації повернулися до Херсона. Фото:

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Звільнений від російських окупантів Херсон вже починає оживати.

До обласного центру повернулись й приступили до виконання обов’язків військові адміністрації. Про це 12 листопада заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, відповідне відео заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував у Telegram.

Пане президент, згідно з вашим дорученням доповідаємо, що до міста Херсон прибули й приступили до виконання обов’язків ВА Херсонської області, ВА Херсона, ВА Херсонського району, — зазначив він.

За словами очільника області, у Херсоні також приступили до виконання обов’язків Нацполіція та Служба безпеки України. А співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій розміновують місто.

Займаємось відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності, — наголосив чиновник.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України зайшли в Херсон 11 листопада, а вже 12 листопада в обласний центр повернулися співробітники Нацполіції. Вже почалася робота з приведення міста до ладу: підрозділи патрульної поліції почали налагоджувати зв’язок та зачищати місто від росіян, які не встигли звідси втекти.