Херсон другий день святкує визволення від рашистів

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Херсон 12 листопада продовжує святкувати визволення від російських окупантів. Люди вийшли на вулиці попри відсутність води та світла та небезпеку обстрілів.

Херсонці другий день поспіль збираються на площі Свободи, зустрічають українських військових і радіють визволенню міста від російських окупантів.

Сотні щасливих посмішок та гімн, який лунає на вулицях. Попри понад вісім місяців окупації, у Херсоні знайшлося багато національних прапорів, які прикрашають у ці дні вулиці й проспекти міста.

Влада просить бути обережними, але сотні мешканців міста зустрічають українській бійців і навіть іноземних журналістів.

Херсон вдома! Люди чекали на нас 8 місяців. 8 місяців, щодня йшла боротьба за кожен сантиметр нашої землі! І ось ми тут! — написав у мережі заступник голови ОП Кирило Тимошенко і опублікував фото з визволеного обласного центру.

Херсон другий день святкує визволення від рашистів

Не кидайте нас знову, — такими словами щасливі жителі звільненого Херсона зустріли британських журналістів.

Знімальна група Sky News ледь не задихнулася в обіймах — журналістів в амуніції сприйняли за військових ЗСУ. Зараз на Заході бачать, як зустрічають визволителів.

Жителі Херсона зустріли й Нацполіцію у своєму місті — воно поволі повертається до нормального життя.

Люди співали гімн України, патріотичні пісні та скандували: «Херсон — це Україна!». Центральними вулицями пройшов імпровізований мітинг-хода.

Увечері 11 листопада в центрі Києва також святкували визволення Херсона — попри заборону масових заходів, відсвяткувати деокупацію Херсона на Майдан вийшли приблизно 200 людей.

Російські окупанти зруйнували всю енергосистему Херсону, заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Місто повністю знеструмлене. Щоб відновити енергопостачання, знадобиться близько місяця.