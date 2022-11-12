Зеленський розповів про важкі бої на Донеччині. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n176756-na-donechchyni-zaraz-peklo-cherez-jorstoki-boyi-zelenskyy.html

Ракурс

Бойові дії в Донецькій області зараз тривають дуже жорстокі.

Однак саме через міцну оборону українців на Донеччині, Сили оборони мають можливість проводити наступальні операції на інших напрямках. А слова подяки, які зараз чують захисники на Херсонщині — це слова подяки всім, хто працює на перемогу. Про це президент України Володимир Зеленський 12 листопада заявив у вечірньому зведенні, яке опубліковане на Telegram-каналі глави держави.

І особливо це слова подяки тим, хто витримує російські атаки на Донеччині — там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони, — зазначив він.

За словами глави держави, особливо жорстокі бої зараз тривають у районах Павлівки, Мар’їнки, Первомайського та Авдіївки.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір 12 листопада ЗСУ встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області. Там поліція розпочала стабілізаційні заходи, як і у самому Херсоні. Крім того, в області рятувальники знищили 2 тис. російських мін та розтяжок.