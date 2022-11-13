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Ракурс
Снайпер ВСУ приблизился к мировому рекорду. Фото: ГУР

Снайпер ВСУ приблизился к мировому рекорду по самому дальнему выстрелу (ВИДЕО)

13 ноя 2022, 12:18
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Український снайпер впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим снайперським пострілом.





Точним пострілом спецпризначенець ліквідував російського окупанта з відстані 2 тис. 710 м. Тепер цей професіонал посідає друге місце у світовому рейтингу. Про це Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 13 листопада повідомило в Telegram.

Військові зазначили, що снайперський рекорд встановив канадський снайпер. Він посів перше місце поціливши у ворожу ціль з дистанції 3 тис. 540 м під час виконання завдання в Іраку. А друга позиція раніше належала військовослужбовцю Великої Британії Крейгу Харрісону з дистанцією 2 тис. 475 м.

Нагадаємо, командування Сил спецоперацій показало унікальне відео реальної роботи снайпера. Їх зняли воїни на одному із напрямків. Снайпер ССО почекав, коли вороги зібралися до купи, а потім зненацька вдарив.

Источник: Ракурс


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