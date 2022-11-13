В Украине построят малый модульный реактор. Фото:

https://racurs.ua/n176767-ukraina-i-ssha-sovmestno-postroyat-malyy-modulnyy-reaktor.html

Ракурс

Новий пілотний проект із будівництва малого модульного реактора започаткували Україна на Сполучені Штати Америки.

У рамках цього проекту на території України з’явиться малий модульний реактор. Відповідну домовленість уклали міністр енергетики Герман Галущенко та посланник президента США з питань клімату Джон Керрі під час 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27). Про це 13 листопада повідомили посол України в США Оксана Маркарова та прес-служба Держдепартаменту США.

Зазначається, що Партнерами програми стали міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, «Енергоатом», Рада національної безпеки та оборони й Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки. Також долучилися приватні компанії Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T та Starfire Energy.

Крім того, представник Джо Байдена оголосив про започаткування ініціативи «Проект Фенікс». У США упевнені, що ця програма пришвидшить перехід вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на ядерне паливо.

Як відомо, що малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю, ніж звичайні, які встановлюються на атомних електростанціях. Їх перевага у тому, що вони можуть бути побудовані у важкодоступних місцях.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що охорону Рівненської атомної електростанції, розташовану у місті Вараші, посилюють через «інтерес» ворога до енергетичної системи України.