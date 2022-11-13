Российские изверги изнасиловали 12-летнюю девочку на Луганщине. Скриншот

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Російські воєнні злочинці продовжують хизуватися своїми злочинами в Україні.

Нові перехоплені розмови нелюдів свідчать, як вони знущаються над цивільними на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в Луганській області військові рф зґвалтували 12-річну дівчинку. А на окупованій Донеччині жертвою росіян стала жінка. Про це 13 серпня повідомила Служба безпеки України.

Окупант, якого нещодавно мобілізували у рф і чий підрозділ базується в Кремінній, розповів своїй дівчині про цей жахливий злочин.

Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого, — розповів ворожий солдат.

Ще один мобілізований з-під Бахмута скаржиться, що окупантам командування обмежило пересування через те, що російські солдати зґвалтували місцеву жінку. Це начебто зробили добровольці-окупанти або мобілізовані.

Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем… там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы, — розповів загарбник.

У спецслужбі нагадали, що системно працюють над виявленням воєнних злочинів росіян. Слідчі вже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські військові панікують від наслідків роботи української артилерії та ракетних військ. З перехопленої розмови випливає, що під артилерійським вогнем виживає один із 20 окупантів.