Рівненська АЕС, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Охорону Рівненської АКС, розташовану у місті Вараші, посилюють через «інтерес» ворога до енергетичної системи України.

Про це сьогодні, 17 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Зазначається, що Рада оборони Рівненської області вирішила вжити додаткові заходи безпеки та доручила Вараській РВА, міській раді та РАЕС в межах санітарно-захисної зони об'єкта:

встановити блокпости з контрольно-пропускними функціями на під’їзних автошляхах та обладнання інженерних загороджень на польових дорогах;

обмежити пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, що не є працівниками Рівненської АЕС;

змінити схему руху маршрутних транспортних засобів з метою переміщення їх поза межі санітарно-захисної зони;

заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах;

заборонити проведення фото -, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони.

Сьогодні надважлива синергія між усіма причетними до оборони області. Особливо між відповідальними за стратегічні об'єкти нашого регіону, — наголошує Коваль.

Нагадаємо, сьогодні у компанії ДТЕК повідомили, що в результаті російського обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій.