Уцелевший после минометного обстрела броневик, фото: Петр Порошенко

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Ракурс

Один з броньовиків MLS SHIELD, придбаних для ЗСУ коштами, зібраними волонтерами «Справи Громад» та Фондом Порошенка, врятував життя 11 українським військовим, які в ньому перебували.

Про це сьогодні, 13 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко, опублікувавши відповідний фотознімок.

Зазначається, що броньовик потрапив під мінометний обстріл.

Спочатку я побачив це фото. Вибите скло, розкурочений капот. Щільний мінометний обстріл. В машині було 11 людей. Більшість з них — мої знайомі, десантура, до яких я не раз приїжджав, — зазначає Порошенко. — Вони ВСІ живі і жоден навіть не потрапив у госпіталь. В такому стані наш SHIELD ще зміг вивезти їх з-під щільного обстрілу, і жоден з хлопців не отримав серйозного поранення.

Волонтер Юрій Бірюков на своїй Фейсбук-сторінці зазначає, що сталося пряме влучання міни в капот броньовика.

Зірвано крило, дірка в моторному відсіку, побиті патрубки та шланги, вигнуті тяги, вирвано пакет бронескла з боку водія, машина була на ходу ще якийсь час, вже потягли на базу, не зможуть підняти її там самі, — зазначає Бірюков. — Пряме влучення важкої міни по капоту машини — це страшно. ВЕСЬ. ЕКІПАЖ. ВЦІЛІВ. Подряпини, легкі контузії, нічого страшного.

За його словами, наступного тижня броньовик заберуть до Києва на ремонт і повністю відновлять.