Двадцатилетний десантник ВСУ сбил российский БПЛА. Скриншот

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Житомирський десантник збив черговий російський безпілотник «Орлан-10».

На рахунку цього сержанта зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Житомирської бригади ДШВ велика кількість техніки рф. Боєць, якому трохи більше 20 років, вже збив 15 «Орлані» та два гелікоптери Ка-52 «Алігатор». Про це 13 листопада повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Коли на полювання виходить воїн-зенітник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України на псевдо Кельт, росіянам марно сподіватися, що вони побачать знов свої безпілотники чи гелікоптери, — зазначають десантники.

Цей військовослужбовець до російського вторгнення навчався на факультеті лісового господарства в одному з українських вишів. Однак навесні 2022 року Кельт пройшов підготовку за кордоном й зараз нищить ворогів.

Командування також опублікувало відео, як боєць ЗСУ збиває «Орлан» високошвидкісною ракетою Starstreak.

Нагадаємо, 24 вересня українські військові відзвітували про знищення двох ворожих повітряних цілей — бійці підрозділу ППО 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ Збройних сил України збили російський броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30.