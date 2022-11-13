Оккупанты обстреляли города и села на Донетчине. Фото: Нацполиция

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Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область з різноманітного озброєння.

У суботу, 12 листопада, загарбники завдали 12 ударів по Донеччині, під обстріли потрапили сім населених пунктів. Ворог гатив зі ракетних систем, РСЗВ «Град», артилерії та мінометів. Вибухи гриміли в містах Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Дружківку, селищі Велика Новосілка та селах Іванівське й Новосілка. Про це 13 листопада повідомили в Національній поліції.

Загарбники знищили та пошкодили сім цивільних об‘єктів — чотири житлових будинки, готель, кафе, альтанку. У Бахмуті обстріли не припиняються. Внаслідок ворожих влучань загинули мирні мешканці, пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.

А ракетами ворог вдарив по Святогірську та Дружківці, була обстріляна інфраструктура. За попередніми даними, люди не постраждали. А в селищі Велика Новосілка мінометний обстріл призвів до поранення місцевого жителя.

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 листопада війська рф застосували «Гради» та важку артилерію для обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь, бо туди прилетіли майже 40 снарядів.