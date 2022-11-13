Кадр из скандального видео

https://racurs.ua/n176772-sbu-proveryaet-video-iz-lavry-s-molitvoy-za-rossiu-tkachenko.html

Ракурс

Правоохоронці перевіряють аутентичність оприлюдненого нещодавно в інтернеті відеозапису, знятого, ймовірно, в Києво-Печерській Лаврі, на якому, як стверджується, священнослужителі УПЦ МП під час богослужіння прославляють росію.

Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України, — зазначає Ткаченко.

За його словами, наразі першочергово важливо встановити автентичність відео — від цього залежатимуть подальші дії та наслідки.