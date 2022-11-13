СБУ проверяет видео из Лавры с «молитвой за россию» — Ткаченкоhttps://racurs.ua/n176772-sbu-proveryaet-video-iz-lavry-s-molitvoy-za-rossiu-tkachenko.htmlРакурс
Правоохоронці перевіряють аутентичність оприлюдненого нещодавно в інтернеті відеозапису, знятого, ймовірно, в Києво-Печерській Лаврі, на якому, як стверджується, священнослужителі УПЦ МП під час богослужіння прославляють росію.
Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України, — зазначає Ткаченко.
За його словами, наразі першочергово важливо встановити автентичність відео — від цього залежатимуть подальші дії та наслідки.
В разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ, — наголошує міністр.