Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кадр из скандального видео

СБУ проверяет видео из Лавры с «молитвой за россию» — Ткаченко

13 ноя 2022, 15:54
999

Правоохоронці перевіряють аутентичність оприлюдненого нещодавно в інтернеті відеозапису, знятого, ймовірно, в Києво-Печерській Лаврі, на якому, як стверджується, священнослужителі УПЦ МП під час богослужіння прославляють росію.





Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України, — зазначає Ткаченко.

За його словами, наразі першочергово важливо встановити автентичність відео — від цього залежатимуть подальші дії та наслідки.

В разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ, — наголошує міністр.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров