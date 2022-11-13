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В Херсоне проводят работы по разминированию, фото: «Профиль»

В Херсоне 14 ноября будут разминировать центр города (ВИДЕО)

13 ноя 2022, 16:18
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У Херсоні, нещодавно звільненому від російської окупації, тривають роботи із розмінування.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 13 листопада, повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Чиновник наголошує, що рашисти перед відступом замінували «майже все».

Я дуже вас прошу — не треба збиратися в людних місцях. Більше того, завтра, 14 числа, будуть проводитися розмінувальні роботи в центрі міста, — наголошує Янушевич. — Тому, я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста. Сподіваюся на ваше розуміння.

Також Янушевич повідомив, що у звільнених населених пунктах Херсонщини вже вдалося відновити постачання природного газу у понад 300 осель. У самому Херсоні вдається утримувати стабільну ситуацію з газопостачанням.

Це особливо важливо через відсутність світла та водопостачання в місті, а також настання холодів, — додає чиновник.

Источник: Ракурс


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