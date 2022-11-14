Российский танкист получил 12 лет тюрьмы за обстрелы Мариуполя

Російський танкіст отримав 12 років тюрми за обстріли Маріуполя. Фото:

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Ракурс

Російський бойовик отримав тюремний термін у 12 років за обстріли Маріуполя.

Оператор-навідник танку Т-72 мешканець Донецька здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя. Загарбника схопили у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон. Про це 13 листопада повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що цей танкіст мав «довгу кар'єру» у терористичних угрупованнях. До так званої ДНР він приєднався ще у 2014 році й воював у п’ятій роті другого мотострілкового батальйону сьомої бригади дев’ятого полку морської піхоти «республіки» на посаді кулеметника. Також свого часу він був стрільцем у батальйонах «Сомалі», «Чечен», «П'ятнашка». Крім того, зрадник перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у «другому взводі другої роти танкового батальйону дев’ятого полку морської піхоти народної міліції ДНР». До російської армії ворог приєднався як оператор-навідник танку Т-72.

Красногвардійський районний суд у місті Дніпрі визнав зловмисника винним у державній зраді та створенні не передбачених законом збройних формувань або участі в їхній діяльності.

Нагадаємо, СБУ за час повномасштабного російського вторгнення викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності. З них щодо 268 осіб кримінальні провадження вже передали до суду, стосовно 53 з них вже ухвалені реальні судові рішення.