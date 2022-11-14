Лавров на Бали – на руке Apple Watch, на столе IPhone и футболка от бисексуала

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Ракурс

Речниця російського мзс марія захарова опублікувала відео, яке мало спростувати повідомлення про госпіталізацію її шефа сергія лаврова, проте стало приводом для глузування з міністра.

лавров раніше спростував повідомлення про те, що його госпіталізували перед самітом G20 через проблеми з серцем.

Відео зі своїм шефом опублікувала прес-секретар мзс захарова. Але користувачі соцмереж звернули увагу на те, що глава міністерства оточений західними брендами та символами, які не відповідають тезам російської пропаганди про традиційні цінності та незалежність від Заходу.

На руці у лаврова Apple Watch, а на столі лежить IPhone. Глава російського мзс одягнений у футболку з прізвищем відомого американського художника Жана-Мішеля Баскія та його знаменитим зображенням корони. Художник помер від передозування наркотиками у 1988 році. Вважається, що Баскій був бісексуальної орієнтації.

Губернатор Балі І. Ваян Костер повідомив Reuters, що лавров, прибувши на острів, справді відвідував лікарню Сангла для «перевірки». Зараз він почувається добре і госпіталізації не потребує.

Він був у доброму здоров’ї та після огляду одразу поїхав, — сказав він журналістам.

Уранці 13 листопада AP повідомило про госпіталізацію лаврова на Балі. захарова назвала це «вищим пілотажем фейків»

Ми тут із сергієм вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звичайно, вищий пілотаж фейків, — написала захарова у Телеграм.

А потім опублікувала відео, де лавров футболці сидить на терасі за столиком над документами.