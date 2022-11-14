Украинские войска вошли в луганскую Макеевку

https://racurs.ua/n176808-ukrainskie-voyska-voshli-v-luganskuu-makeevku-karta.html

Ракурс

Українські війська увійшли до луганської Макіївки. Фронтові блогери повідомляють про тяжку для росіян ситуацію під Кремінною.

Вчора в ході важких боїв нашим військам довелося покинути село Макіївка і відійти, — пише російський пропагандист WarGonzo.

Раніше українські війська зайняли Невське на південь від Макіївки та Кармазинівку на північ від неї. У цьому районі на заході Луганської області тривають запеклі бої. Між визволенням Невського з Кармазинівкою та сусідньою з ними Макіївки пройшов 21 день.

До війни у ​​цій Макіївці мешкало близько 800 осіб. Її не треба плутати її із великим містом Макіївка під Донецьком.

Сьогодні противник продовжує тиснути з цього напрямку у бік траси Кремінна-Сватове, — пише WarGonzo. — Також ЗСУ через територію Серебрянського лісництва, на південь від Кремінної, підходять до околиць міста і ведуть обстріли з боку лісу, промацуючи нашу оборону. Таким чином, противник намагається оточити Кремінну з двох напрямків. Як і передбачалося, противник веде на цій ділянці фронту активні наступальні дії. Очевидно, підтягнувши нові резерви.

Після звільнення Лимана на початку жовтня передові українські війська закріпилися у Торському, Тернах та зайняли околиці Кремінної — міста, розташованого за 35 км на схід від Лиману. Російські війська збудували нову лінію оборони на захід від лінії Кремінна-Сватове, по річці Жеребець.

Постає питання про Кремінну — один з ключових пунктів, які забезпечують північний фланг Лисичанської оборони. Кремінну здавати не можна в жодному разі, — закликав полковник Гіркін.

Кремінна — місто, в якому до війни мешкало 18 тис. людей. Він стоїть на лівому березі Сіверського Дінця одразу над долиною річки. Від нього 30 км до Лисичанська. Кремінну росіяни зайняли 18 квітня.

Нагадаємо, що 1 жовтня російське Міноборони визнало втрату Лимана.

У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман на більш вигідні рубежі, — йшлося у заяві Москви.

На півночі українські підрозділи створили численні плацдарми на лівому березі річки Оскіл і наступають від Лозової, Куп’янської та Дворічної.

Сватове — райцентр на півночі Луганської області, до війни у ​​ньому мешкало 16 тис. людей. Російські війська окупували місто 6 березня, на 11 день війни.

Звільнення Сватового чи Кремінної мало б як стратегічні, і моральні наслідки. Це був би перший звільнений райцентр Луганської області, який на сьогодні майже повністю контролюється російськими військами.

Загалом ситуація на Луганському напрямку свідчить, що ініціативу зберігає українська армія.

Тим часом у Генштабі ЗСУ увечері 14 листопада повідомили, що росія продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро і наступає на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.