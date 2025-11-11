Армия РФ пытается закрепиться в северных районах Купянска. Фото:

https://racurs.ua/n210230-armiya-rf-pytaetsya-zakrepitsya-v-severnoy-chasti-kupyanska.html

Ракурс

У Куп’янську тривають міські бої. Армія РФ намагається закріпитися в північних районах міста.

Однак останніми днями Сили оборони України активно контратакують й вибивають росіян із зайнятих позицій. Водночас логістика для доступу до Куп’янська надзвичайно ускладнена і для українських підрозділів, і для росіян. Про це начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив 11 листопада в ефірі телемарафону.

Кожна спроба взагалі туди потрапити — це окреме дуже велике завдання із зірочкою, навіть якщо ми говоримо про піхотну групу. Якщо ми говоримо про якийсь транспорт — тим більше, — зазначив офіцер.

Трегубов відзначив, що на дорогах і поблизу інфраструктури накопичено багато безпілотників, які очікують на рух росіян. І основний тягар боїв лягає на плечі штурмових підрозділів та операторів БпЛА.

Дронів дуже багато, лежачих вздовж доріг, на оптоволокні, що просто чекають на те, що щось проїде — теж дуже багато, тому головна зараз напруга лягає на плечі штурмової піхоти з обох боків, ну і взагалі піхоти як такої і на ефективність роботи БпЛА-шників, — розповів він.

Нагадаємо, Силам оборони України довелося відійти з позицій біля п’яти населених пунктів на Запорізькому напрямку. Оборонці відступили біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка. До цього призвели масовані штурми армії РФ, понад 400 артобстрілів на добу та знищення укриттів.