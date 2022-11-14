путин разрешил срочную службу иностранцев в армии рф

https://racurs.ua/n176809-putin-razreshil-srochnuu-slujbu-inostrancev-v-armii-rf.html

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володимир путін, президент рф, підписав указ, за яким росіяни із подвійним громадянством будуть підпадати під призов на строкову службу.

Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації рф.

Указ вносить поправки у положення про порядок проходження військової служби. Документ регламентує проходження строкової служби росіянами, які мають друге громадянство або посвідку на проживання в іншій країні.

Раніше строкову службу в російській армії могли проходити тільки громадяни рф.

У вересні державна дума рф ухвалила закон про спрощення надання громадянства тим іноземцям, які уклали контракт на проходження служби в російській армії. Іноземцям-контрактникам тоді дозволили звертатися за отриманням громадянства без надання посвідки на проживання. У Москві тоді почали розгортати центри для найму іноземних громадян на військову службу.

У травні цього року путін скасував віковий ценз для укладання контракту зі Збройними силами рф як для громадян росії, так і для іноземців.

Крім цього, ПВК «Вагнера» активно залучає до служби засуджених громадян. Вербування в тюрмах проводить особисто керівник приватної військової компанії євген пригожин.