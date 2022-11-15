Пентагон — Армия рф не собирается оставлять остальную оккупированную Украину

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Звільнення Херсона стало значним досягненням для України, проте воєнні злочинці росії, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за них триватимуть важкі бої.

Про це на брифінгу заявив високопоставлений представник Пентагону.

За нашими оцінками, російські війська перемістилися на східний берег річки і встановили свої оборонні лінії, поступившись у такий спосіб українцям значною частиною території, включно з містом Херсон, — сказав він.

Зі слів американського посадовця, Збройні сили України продовжують закріплювати досягнуті успіхи і зараз зайняті розчищенням перешкод і мін, залишених росіянами. Українці також оцінюють збитки, завдані російськими окупантами перед відходом (солдати рф завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі Херсона, зокрема водопостачанню та іншим комунальним системам).

Росіяни, схоже, не збираються залишати іншу частину окупованої України, і там, безсумнівно, ще чекають важкі бої. Але звільнення міста Херсона — це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та наполегливості українського народу і його збройних сил у боротьбі за захист своєї країни, — зазначив представник Пентагону.

В оборонному відомстві США вважають, що з наближенням зими бойові дії в Україні можуть сповільнитися. Однак уповільнення темпів ведення бойових дій не вплине на зростання підтримки з боку США, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від потреб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відступ рф з Херсона знаменує чергову стратегічну невдачу москви.