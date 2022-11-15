Си Цзиньпин заговорил о мирных переговорах, о россии не упомянул

https://racurs.ua/n176828-si-czinpin-zagovoril-o-mirnyh-peregovorah-o-rossii-ne-upomyanul.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтвердив позицію Пекіна про необхідність припинення війни росії проти України та мирні переговори.

Сі наголосив, що позиція Китаю щодо кризи в Україні є чіткою та послідовною, виступаючи за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори, — повідомляє китайський державний телеканал CCTV за підсумками зустрічі китайського лідера і президента Франції Еммануеля Макрона.

При цьому Сі Цзіньпін не засудив військове вторгнення росії.

Напередодні президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін провели переговори на полях саміту «Групи двадцяти» (G20) на Балі. У Білому домі вказали, що Джо Байден і Сі Цзіньпін обговорювали ситуацію в Україні. Проте китайська сторона за підсумками цієї зустрічі про війну в Україні не згадувала.

Від початку повномасштабної війни рф проти України офіційні китайські особи неодноразово виступали за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом. Водночас Пекін не приєднався до санкцій проти москви.

Китай не засуджує напад росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.