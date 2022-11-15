Замбиец из российской тюрьмы погиб на войне - Замбия требует объяснений от рф

https://racurs.ua/n176836-zambiec-iz-rossiyskoy-turmy-pogib-na-voyne-zambiya-trebuet-obyasneniy-ot-rf.html

Ракурс

На війні в Україні загинув 23-річний громадянин Замбії Лемехані Натан Ньїренда. Раніше він перебув в одній із московських колоній. Тепер уряд Замбії вимагає від росії пояснень.

Ньїренда загинув в Україні 22 вересня. Наразі його тіло перебуває в Ростові-на-Дону і готується до відправлення в Замбію. Про це пише BBC.

У замбійському Міністерстві закордонних справ вказали, що чоловік був студентом одного з московських інститутів, але в квітні 2020 року отримав дев’ять з половиною років позбавлення волі. Невідомо, як він потрапив в Україну.

Тепер уряд Замбії просить від росії негайно надати інформацію про те, яким чином громадянин їхньої країни, який сидів у вʼязниці в москві, потрапив на війну в Україну.

Нагадаємо, приватна армія воєнного злочинця рф володимира путіна «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України. «Вагнерівці» відповідальні за низку страт полонених на відео і воєнні злочини.

Очільника «вагнерівців», так званого «повара путіна» євгена пригожина кілька разів помічали в Україні, зокрема в Попасній, де в серпні українські HIMARS знищили базу найманців. Відомо, що пригожин їздить по російських колоніях і агітує увʼязнених вступати до лав ПВК.