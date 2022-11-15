Кулеба призвал саммит G20 встать на сторону людей, а не преступников в реакции на ракетный удар россии

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба чекає на реакцію учасників саміту G20.

Уникніть «закликів до обидвох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців, — написав він 15 листопада у Twitter після масштабного ракетного удару рф по Україні.

Глава МЗС також заявив, що російські ракетні удари по Україні свідчать про справжнє ставлення Москви до ідеї мирних переговорів.

Ось що росія каже про мирні переговори, — так Кулеба прокоментував ракетну атаку.

Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Сьогодні він приймав у Києва колегу з Нідерландів. Але міністру закордонних справ Нідерландів довелося спуститися в укриття.

Вопке Гукстра мав зустрітися з Кулебою та президентом Володимиром Зеленським. Прес-секретар нідерландського міністра Тесса ван Стаден повідомила, що частина програми може не продовжитися за планом, включаючи переговори із Зеленським.

Російські офіційні особи наразі ракетних ударів по Україні не коментували.

15 листопада в Індонезії розпочався дводенний саміт «Групи двадцяти». Напередодні заходу у ЗСУ припускали, що росія може завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту.

Міноборони рф з початку жовтня регулярно обстрілює об'єкти військової, енергетичної та іншої критичної інфраструктури України, що призводить до масштабних відключень електрики та водопостачання в українських містах.