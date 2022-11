Кулеба призвал саммит G20 встать на сторону людей, а не преступников в реакции на ракетный удар россии

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба чекає на реакцію учасників саміту G20.

Глава МЗС також заявив, що російські ракетні удари по Україні свідчать про справжнє ставлення Москви до ідеї мирних переговорів.

Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles.