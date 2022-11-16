Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

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Ракурс

Дональд Трамп оголосив про участь у президентських виборах у 2024 році. Його представники подали заявку на участь у виборах до Федеральної виборчої комісії.

Щоб знову зробити Америку великою, я сьогодні ввечері висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів, — цитує CNN Трампа, який виступив у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді перед своїми прихильниками.

Крім того, представники Трампа подали документи для участі у виборах до Федеральної виборчої комісії.

Трамп у виступі пообіцяв реформувати виборчу систему США.

Я негайно введу вимогу підтвердження особистості виборців, голосування у день виборів і лише із застосуванням паперових бюлетенів, — заявив Трамп.

Крім того, він хоче відродити енергетику США і «зробити Америку знову великою».

Байден прокоментував висування і заявив, що «Трамп обдурив очікування Америки».

Раніше деякі союзники політика закликали його відкласти оголошення про висунення на пост президента через результати проміжних виборів до Конгресу до 6 грудня. Цього дня відбудеться другий тур виборів у сенат у Джорджії: підтриманий Трампом кандидат Гершель Вокер поступився демократу Рафаелю Ворноку, проте жоден з них не набрав 50%.

Трамп був президентом США з 2017 до 2021 року. У листопаді 2020 року він програв вибори Джо Байдену. Трамп не визнав поразки та намагався оскаржити результати виборів у судовому порядку. Проте Верховний суд США відхилив позов колишнього президента щодо перегляду результатів голосування. Трампу 76 років.

Чинний президент Байден раніше говорив, що впевнений у своїй перемозі над Трампом, проте ще не оголошував про свою участь у перегонах-2024.