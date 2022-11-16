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Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко
Рашисты из «градов» и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровщину (ФОТО)https://racurs.ua/n176849-rashisty-iz-gradov-i-tyajeloy-artillerii-obstrelyali-dnepropetrovschinu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, з важкої артилерії та РСЗВ «Град» обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, рашисти обстріляли такі громади:
- Марганецьку;
- Нікопольську;
- Червоногригорівську.
Обійшлося без загиблих та поранених, — Резніченко.
Очільник ОВА додав, що в Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку вже загасили. Загалом у місті російські снаряди поцілили у десять приватних будинків й понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач.
У решті районів області ніч минула спокійно.
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