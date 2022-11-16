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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Рашисти з «градів» та важкої артилерії обстріляли Дніпропетровщину (ФОТО)

16 лис 2022, 08:54
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, з важкої артилерії та РСЗВ «Град» обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, рашисти обстріляли такі громади:

  • Марганецьку;
  • Нікопольську;
  • Червоногригорівську.

Обійшлося без загиблих та поранених, — Резніченко.

Очільник ОВА додав, що в Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку вже загасили. Загалом у місті російські снаряди поцілили у десять приватних будинків й понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач.

У решті районів області ніч минула спокійно.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Джерело: Ракурс


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