Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, з важкої артилерії та РСЗВ «Град» обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, рашисти обстріляли такі громади:

Марганецьку;

Нікопольську;

Червоногригорівську.

Обійшлося без загиблих та поранених, — Резніченко.

Очільник ОВА додав, що в Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку вже загасили. Загалом у місті російські снаряди поцілили у десять приватних будинків й понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач.

У решті районів області ніч минула спокійно.