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Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко
Рашисти з «градів» та важкої артилерії обстріляли Дніпропетровщину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176849-rashysty-z-gradiv-ta-vajkoyi-artyleriyi-obstrilyaly-dnipropetrovschynu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, з важкої артилерії та РСЗВ «Град» обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, рашисти обстріляли такі громади:
- Марганецьку;
- Нікопольську;
- Червоногригорівську.
Обійшлося без загиблих та поранених, — Резніченко.
Очільник ОВА додав, що в Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку вже загасили. Загалом у місті російські снаряди поцілили у десять приватних будинків й понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач.
У решті районів області ніч минула спокійно.
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