Россияне вынуждены замедлить темпы обстрелов из-за истощения запасов ракет - ISW

https://racurs.ua/n176850-rossiyane-vynujdeny-zamedlit-tempy-obstrelov-iz-za-istoscheniya-zapasov-raket-isw.html

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Масований ракетний обстріл України був підготовлений ще до того, як президент Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію на саміті G20.

Експерти Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що в Кремлі не зацікавлені у мирних переговорах з Україною, адже подібна ракетна атака вимагає серйозної підготовки, і не може бути миттєвою реакцією на щойно озвучену пропозицію.

У звіті 16 листопада аналітики ISW написали, що російські війська будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої української інфраструктури, оскільки росія вже використовувала значну частину систем високоточної зброї під час скоординованих ракетних ударів 15 листопада.

Крім того, збільшення відсотка збитих Україною ракет свідчить про покращення української протиповітряної оборони упродовж останнього місяця.

Нагадаємо, по Україні 15 листопада було випущено приблизно 100 ракет. Російські скажені собаки сьогодні перевершили 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети, повідомив речник Повітряних сил.