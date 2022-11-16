Анджей Дуда, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n176860-priznakov-umyshlennogo-napadeniya-na-polshu-net-duda.html

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Ракета, яка вчора, 15 листопада, впала на території Польщі, могла відноситися до української протиповітряної оборони.

Ознак навмисного нападу на Польщу немає. Про це сьогодні, 16 листопада, заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє видання wGospodarce.

Україна захищалася — що очевидно і зрозуміло — також стріляла ракетами, завданням яких було збивати російські ракети. У зв’язку з цим ми мали справу з дуже серйозним зіткненням, спричиненим російською стороною, як і весь конфлікт. Фактично, тому у вчорашньому зіткненні однозначно винна російська сторона, — наголошує Дуда.

За словами Дуди, ніщо не вказує на те, що це був навмисний напад на Польщу.

Те, що сталося — те, що ракета впала на нашу територію — було ненавмисно. Це не була ракета, яка була спрямована на Польщу. Тому по суті це не був напад на Польщу, — наголосив він.

Президент Польщі зазначив, що ракета, яка впала на території села Пшеводув у Люблінському воєводстві, — це, ймовірно, С-300 1970-х років виробництва. За його словами, наразі немає доказів, що ракету запустила росія.

На цей момент у нас немає доказів того, що цю ракету запустила російська сторона. Але є багато ознак, є велика ймовірність того, що це була ракета, яка використовувалася для протиракетної оборони, тобто її використовували Збройні сили України, — зазначив Дуда.

Джерело: wGospodarce