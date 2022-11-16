Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n176864-rada-prodlila-srok-deystviya-voennogo-polojeniya-i-vseobschey-mobilizacii-na-90-dney.html

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Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні триватимуть ще щонайменше 90 днів.

Верховна Рада у середу, 16 листопада, продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року. Відповідні постанови #8189 та #8190 підтримали 294 та 297 народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За його інформацією, сьогодні з питання ніхто не доповідав, але зазвичай це робив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Железняк нагадав, що це вже п’яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. Відповідні рішення нардепи ухвалювали 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні, 16 листопада.

Нагадаємо, 8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти № 8189 та № 8190, які затверджують президентські укази про мобілізацію та воєнний стан в Україні.