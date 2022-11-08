Мобілізація в Україні. Фото: yaizakon.com.ua

https://racurs.ua/ua/n176593-zelenskyy-zaproponuvav-radi-prodovjyty-voiennyy-stan-ta-mobilizaciu.html

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Мобілізацію в Україні можуть продовжити. Це ж стосується й воєнного стану, який був запроваджений через повномасштабне російське вторгнення.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти № 8189 та № 8190, які затверджують президентські укази про мобілізацію та воєнний стан. Документи були зареєстровані у вівторок, 8 листопада. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Тексти самих законопроектів поки відсутні, а тому терміни, на які мобілізацію та воєнний стан можуть продовжити поки не відомі.

Однак у парламенті припускають, що мова може йти про 90 днів. Про це нардеп Ярослав Железняк написав у Telegram. Якщо він має рацію, то термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжать до 19 лютого 2023 року.

На найближчому пленарному засіданні буде знову продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні документи від президента вже зареєстровані у парламенті, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Юрій Максимів заявляв, що зараз в Україні є необхідність в доукомплектуванні військових підрозділів, саме тому мобілізаційні заходи будуть продовжуватися. ЗСУ необхідно збільшувати свій потенціал та нарощувати складову. Саме тому повістки слід очікувати всім військовозобов’язаним чоловікам віком до 60 років.