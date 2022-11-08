Деталі до іранських БПЛА виготовили вже після 24 лютого. Фото: ГУР

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Ракурс

Іран міг постачати росії свої безпілотники-камікадзе після 24 лютого.

Гвинт БПЛА «Mohajer-6» був виготовлений тільки в лютому 2022 року. Щоб доставити його країні-агресору також потрібен був час. Всі ударні дрони іранського виробництва були доставлені у рф у цьому році. Про це представник Головного управління розвідки МО України Василь заявив 8 листопада, повідомляє ГУР у Facebook.

У розвідці зазначили, що іранський «Моджахед» зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі Сполучених Штатів Америки. Також дрон оснащений австрійським двигуном та японською камерою. Авіаційні бомби виготовлені в Ірані, а лазерний дальномір — у Китаї. Жодних російських елементів у БПЛА фахівці не знайшли.

На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані), — розповів представник ГУР.

Зараз експерти намагаються з’ясувати те, як іноземні деталі опинилися в іранських дронах. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих розвідка вже передала країнам-партнерам.

Нагадаємо, в ISW заявили, що росія закуповує системи озброєнь іранського виробництва, щоб вирішити проблему виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів. Однак Іран, ймовірно, вже використовує залежність рф від цих систем озброєнь для того, щоб звернутися до москви з проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми.