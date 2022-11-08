Володимир Зеленський візьме участь в саміті G20. Фото: ОПУ

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Володимир Зеленський, президент України, візьме участь у саміті «Великої двадцятки»

Точний формат участі українського лідера в саміті G20 на Банковій не розкривають. Найімовірніше, що це буде онлайн-формат. Про це речник президента Сергій Никифоров 8 листопада заявив у коментарі «Суспільному».

В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу, — зазначив він.

Тим часом про участь країни-агресора рф на саміті G20 заявив президент Індонезії Джоко Відодо. За інформацією Reuters, індонезійський лідер заявив про віртуальну участь в саміті російського диктатора володимира путіна. Раніше він казав, що має «сильне враження», що президент РФ не відвідає саміт.

Зустріч «Великої двадцятки» має розпочатися на індонезійському острові Балі вже 15 листопада.

Нагадаємо, на початку листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що не братиме участь у саміті G20 на Балі, якщо туди прибуде президент країни-агресора рф володимир путін.

Джерело: «Суспільне», Reuters