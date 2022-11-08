Роботу нового українського безпілотника ШАРК показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n176590-robotu-novogo-ukrayinskogo-bezpilotnyka-shark-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Український розвідувальний безпілотник «Шарк» показали в роботі.
Виробники БПЛА продемонстрували чіткість трекінгу та відмінну якість картинки в дощову погоду. Відео опублікувала компанія «Укрспецсистемс» у Facebook та YouTube.
За інформацією розробників, цей безпілотник можна задіювати для проведення глибинної аеророзвідки та коригування західного далекобійного озброєння — зокрема РСЗВ HIMARS. Апарат може заглиблюватися у ворожий тил до 60 км та спостерігати за потрібним об'єктом на відстані до 5 км.
Український безпілотник має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.
Нагадаємо, українська компанія «Укрспецсистемс» новий безпілотник «ШАРК», який стійкий до роботи в умовах РЕБ. Розробка вітчизняного БПЛА велася фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь на виклики та потреби української армії.