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Ракурс
Український безпілотник ШАРК. Фото: «Укрспецсистемс»

Роботу нового українського безпілотника ШАРК показали на відео

8 лис 2022, 12:50
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Український розвідувальний безпілотник «Шарк» показали в роботі.





Виробники БПЛА продемонстрували чіткість трекінгу та відмінну якість картинки в дощову погоду. Відео опублікувала компанія «Укрспецсистемс» у Facebook та YouTube.

За інформацією розробників, цей безпілотник можна задіювати для проведення глибинної аеророзвідки та коригування західного далекобійного озброєння — зокрема РСЗВ HIMARS. Апарат може заглиблюватися у ворожий тил до 60 км та спостерігати за потрібним об'єктом на відстані до 5 км.

Український безпілотник має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.

Нагадаємо, українська компанія «Укрспецсистемс» новий безпілотник «ШАРК», який стійкий до роботи в умовах РЕБ. Розробка вітчизняного БПЛА велася фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь на виклики та потреби української армії.

Джерело: Ракурс


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