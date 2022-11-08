Украинский беспилотник ШАРК. Фото: «Укрспецсистемс»

https://racurs.ua/n176590-rabotu-novogo-ukrainskogo-bespilotnika-shark-pokazali-na-video.html

Ракурс

Український розвідувальний безпілотник «Шарк» показали в роботі.

Виробники БПЛА продемонстрували чіткість трекінгу та відмінну якість картинки в дощову погоду. Відео опублікувала компанія «Укрспецсистемс» у Facebook та YouTube.

За інформацією розробників, цей безпілотник можна задіювати для проведення глибинної аеророзвідки та коригування західного далекобійного озброєння — зокрема РСЗВ HIMARS. Апарат може заглиблюватися у ворожий тил до 60 км та спостерігати за потрібним об'єктом на відстані до 5 км.

Український безпілотник має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.

Нагадаємо, українська компанія «Укрспецсистемс» новий безпілотник «ШАРК», який стійкий до роботи в умовах РЕБ. Розробка вітчизняного БПЛА велася фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь на виклики та потреби української армії.