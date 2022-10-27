Українці розробили безпілотник ШАРК, який може коригувати HIMARS

Українці розробили безпілотник ШАРК. Фото: «Укрспецсистемс»

https://racurs.ua/ua/n176202-ukrayinci-rozrobyly-bezpilotnyk-shark-yakyy-moje-koryguvaty-himars.html

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Новий безпілотник «ШАРК» розробила українська компанія «Укрспецсистемс».

Цей дрон стійкий до роботи в умовах РЕБ та може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS. Розробка вітчизняного БПЛА велася фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь на виклики та потреби української армії. Зараз цей безпілотник готовий до застосування у бойових умовах. Про це повідомила прес-служба компанії-виробника.

Автори розробки зазначають, що від проекту до першого прольоту пройшло менше ніж півроку. «ШАРК» сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію на відстань до 60 км. Там він може вести, зокрема, глибинну аеророзвідку й наводити ворожі об'єкти на ціль.

Новий дрон також має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.

Час польоту БПЛА становить понад 2 години, крейсерська швидкість становить 70−90 км/года, а максимальна швидкість польоту — 150 км/год.

Нагадаємо, Збройні сили України отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE вартістю понад 540 млн грн. Такі безпілотники є на озброєнні у 18 країнах світу, зокрема у США, Великої Британії, Німеччини та Франції.