Мобілізовані росіяни з’явиться на фронті через два тижні. Фото:

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Мобілізовані з росії за півтора-два тижні з’являться в зоні бойових дій в Україні.

Командування рф планує кинути «мобіків» на стримування контрнаступу української армії та доукомплектувати ними підрозділи, які значних втрат у боях. Також агресор формуватиме повністю нові підрозділи — танкові, мотострілецькі та артилерійські полки. Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов 27 жовтня заявив під час брифінгу.

Попри заяви кремля про завершення мобілізації, на практиці мобілізаційні заходи тривають. Згорнуто лише публічні заходи щодо призову, тоді як процес вручення повісток за місцем проживання або роботи військовозобов’язаних триває, — зазначив він.

Тим часом у самопроголошеній ЛНР, за словами Громова, незаконна мобілізація студентів викликала напругу серед суспільства. Лише після масового обурення очільник місцевих бойовиків леонід пасічник наказав нібито звільнити з військової служби окрему категорію громадян. Однак «демобілізувати» студентів можуть лише через три місяці, бо так вимагають російські окупанти.

А у вигаданій ДНР очікується чергова група мобілізованих в’язнів. Ватажок сепаратистів денис пушилін підготував проект «указу» про мобілізацію окремих громадян, відповідно до якого на військову службу призвуть більше 300 зеків.

Нагадаємо, в ГУР повідомили, що до окупованого Херсона завозять нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв, але використають «мобіків» як гарматне м’ясо.