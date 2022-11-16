Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Фото: ОПУ

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Президент Володимир Зеленський 16 листопада провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

На засіданні проаналізували інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами. Крім того, було розглянуто перебіг ліквідації наслідків терористичних атак. Учасники засідання також обговорили посилення захисту об'єктів української критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи ППО. Про це повідомили в Офісі президента.

Члени Ставки також розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на передовій з урахуванням змін на півдні. На засіданні ухвалили рішення в контексті подальшого звільнення територій України.

Окремо чиновники та силовики аналізували темпи та обсяги ремонту техніки й озброєння. Говорили про забезпечення бійці Сил оборони всім необхідним для проходження зимового періоду.

Нагадаємо, 15 російські окупанти вдарили по Україні рекордним залпом ракет. Зокрема, країна-агресор випустила 96 крилатих ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керовані авіаційні ракети Х-59, а також ударні дрони Shahed-136/131. Українська армія змогла знищити 75 ворожих ракет та 10 «Шахедів».