В Херсоне СБУ обнаружила списки агентов фсб. Фото: СБ Украины

https://racurs.ua/n176867-sbu-obnarujila-spiski-agentov-fsb-v-hersone-oni-rabotali-na-vraga.html

Ракурс

Служба безпеки України виявила у звільненому від ворога Херсоні засекречені документи федеральної служби безпеки росії.

У цих документах містилася інформація про російських агентів-зрадників. Ці особи співпрацювали з ворогом під час окупації обласного центру. Зокрема, було знайдено власноруч написані «зобов'язання» агентів про конфіденційне співробітництво з фсб. Про це 16 листопада повідомила прес-служба СБУ.

Також оперативники вилучили справи агентурного вивчення й повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань. Крім того, були знайдені так звані протоколи обшуків у помешканнях жителів обласного центру.

У спецслужбі зазначили, що росіяни покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу Сил оборони.

Вже з’ясовано, що російська агентура в Херсоні виказували окупантам місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території області. Також колаборанти незаконно переслідували херсонців за сфабрикованими справами. Знайдено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення так званих обшуків.

СБ України отримала інформацію, що зрадники були завербовані кадровими співробітниками фсб, які входили до складу «временно-оперативной группы ВОГ-8». Ця ворожа спецура займалась координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу російської фсб внаслідок багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області. Ворожа ДРГ збирала інформацію про місця перебування командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ, планувався замах на офіцерів.