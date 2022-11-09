Затримані російські диверсанти. Фото: СБУ

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Російські диверсанти планували вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу федеральної служби безпеки внаслідок багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області. Ворожа ДРГ розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу нашої держави. Вони збирали інформацію місць перебування командирів ССО. Про це 9 листопада повідомили в прес-центрі СБУ.

Слідство встановило, що група була сформована кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До складу ДРГ увійшов і мешканець Сумської області, якого ворог завербував після повномасштабного вторгнення. Цей зловмисник постійно був на зв’язку з куратором та координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Також зрадник залучив до підривної діяльності ще одного місцевого жителя, який підтримував рф.

Один із зловмисників їздив до Києва, де намагався приховано фотографувати локації українських захисників та передавати відповідні координати ворогу.

Зловмисників своєчасно викрили, а затримали їх тоді, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині. Зі схованки вилучили два протитанкові міни, дві бойові гранати РГО та автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

Затриманим вже повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та

ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині контррозвідка Служби безпеки України затримала агента головного розвідувального управління генштабу збройних сил росії. Диверсант готував вибухи на місцевій залізниці.