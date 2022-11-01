Затримали російського диверсанта. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n176356-sbu-zatrymala-dyversanta-z-vybuhivkou-yakyy-gotuvav-vybuhy-na-odeskiy-zaliznyci.html

Ракурс

Диверсант російської воєнної розвідки готував вибухи на Одеській залізниці.

На Одещині контррозвідка Служби безпеки України затримала агента головного розвідувального управління генштабу збройних сил росії. У зловмисника вилучили понад 3 кг тролиту, протитанкову міну й підривачі. Агент рф збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Про це 1 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці з’ясували, що всю отриману інформацію диверсант планував передати воєнній розвідці країни-агресора для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

Для отримання необхідної інформації чоловік встановив фотопастки на залізничній колії у передмісті Одеси. Це дозволяло йому отримувати на смартфон потрібні фото з режимі реального часу. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Ворожого диверсанта затримали під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ схопила російського агента у прифронтових районах Дніпропетровщини, який збирав інформацію про позиції реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777.