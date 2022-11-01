Юрія Вітренка звільнять з посади голови «Нафтогазу». Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n176355-vitrenka-zvilnyat-z-posady-golovy-naftogazu-do-kincya-tyjnya-zmi.html

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Юрій Вітренко перестане очолювати НАК «Нафтогаз» до кінця поточного тижня.

Чиновник вже написав заяву про відставку. Його місце повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Про це 1 листопада повідомило видання «Економічна правда» із посиланням на джерела у Верховній Раді та «Нафтогазі».

Вітренка мала б звільнити наглядова рада «Нафтогазу», бо це передбачає відповідна процедура. Але це зробить Кабмін, який зараз виконує функції наглядової ради.

За словами співрозмовника, для призначення Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити Верховна Рада. Не виключено, що замість Вітренка призначать тимчасово виконуючого обов’язки, а Чернишов стане повноцінним головою «Нафтогазу» трішки пізніше.

Як відомо, Юрій Вітренко був призначений головою «Нафтогазу» 28 квітня 2021 року. Він став очільником НАК після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік.

Нагадаємо, у серпні голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявляв, що на українців може чекати найхолодніша зима за останнє десятиліття, тому варто запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до мінус 10° за Цельсієм.

Джерело: «Економічна правда»