"Нафтогаз" оголосив дефолт за єврооблігаціями

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«Нафтогаз» оголосив дефолт за єврооблігаціями.

26 липня, в останній день пільгового періоду, акціонерне товариство не виплатило борги за облігаціями, — повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Це означає, що компанія втрачає доступ до міжнародного ринку капіталу, а уряд через заборону на виплати взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для опалювального сезону 2022/2023.

Скоріше за все, акціонер компанії очікує, що «Нафтогаз» діятиме за прикладом «Укренерго» та «Укравтодору», які також розпочинають процес реструктуризації боргів.

Раніше тримачі євробондів «Нафтогазу» відмовилися погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це означало, що НАК повинен був до кінця вівторка виплатити 335 млн дол. тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

Аби провести ці виплати, «Нафтогаз» повинен був отримати погодження уряду, але такого рішення від Кабміну не було.

НАК стверджує, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями, та попереджає про негативні наслідки для «Нафтогазу» та країни у випадку «жорсткого дефолту».