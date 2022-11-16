Белый дом назвал страну-виновника ракетного удара по Польше. Фото:

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Ракурс

Сполучені Штати Америки вважають російську федерацію винною у падінні ракети в Польщі.

Саме країна-агресор 15 листопада завдала масованого ракетного удару по критичній та цивільній інфраструктурі України. У Вашингтоні поділяють попередню оцінку президента Польщі Анджея Дуди щодо падіння української ракети ППО. Про це йдеться у заяві Білого дому, яка була оприлюднена у середу, 16 листопада.

Зазначається, що американські експерти знаходяться у тісному контакті з українськими фахівцями для отримання додаткової інформації, яка допоможе розслідуванню.

Тим не менш, хоч би якими не були остаточні висновки, очевидно, що відповідальною стороною за цей трагічний інцидент є росія, яка обстріляла Україну ракетами […]. Україна мала і має право на оборону. Ми ще раз висловлюємо нашу солідарність із народом України та наші співчуття у зв’язку із втратами, які він зазнав у результаті цих варварських ударів, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 листопада агентство Associated Press із посиланням на американську розвідку написало, що російські ракети перетнули польський кордон. Внаслідок падіння цих ракет у Польщі загинули двоє осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов 16 листопада заявив, що Україна готова передати наявні у докази російського сліду в падінні ракети на території Польщі. Київ попросив невідкладно надати доступ до місця вибуху, щоб долучитися до розслідування.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вище військове командування поінформувало главу держави про те, що в Польщі впала не українська ракета.