Зеленский: любые переговоры с россией должны проходить публично, а не кулуарно

https://racurs.ua/n176879-lubye-peregovory-s-rossiey-doljny-prohodit-publichno-zelenskiy.html

Ракурс

Усі питання щодо переговорів про закінчення війни в Україні мають виноситися в публічну площину.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками українських ЗМІ.

Президент України розповів журналістам, що отримував певні сигнали від лідерів інших країн щодо можливих переговорів із російською стороною. Як наголосив Зеленський, росія веде проти України повномасштабну агресивну війну, тому будь-які переговори мають відбуватися публічно, а не кулуарно.

За його словами, щоб у світових лідерів не залишилося жодних питань щодо готовності України до переговорів, він запропонував на саміті G20 десять кроків для відновлення миру в країні.

Я вважаю, що це формула світу усьому світу. Тому що кожна держава може знайти там своє місце і бути лідером за тією чи іншою ініціативою — у подоланні складнощів того чи іншого пункту із цих десяти, — цитує слова Зеленського його прес-служба.

На початку листопада The Washington Post повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена буцымто попросила владу України публічно продемонструвати, що Київ готовий до переговорів із Москвою.

7 листопада президент України Володимир Зеленський назвав п’ять умов для переговорів із росією:

Ще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного військового злочинця та гарантії, що це не повториться, — говорив Зеленський.

Президент України не згадав своєї колишньої вимоги, що переговори неможливі з чинним президентом рф Володимиром Путіним. Видання Politico стверджує, що Зеленський змінив свою позицію щодо переговорів із росією після того, як Білий дім м’яко підштовхнув його до цього.

Згодом Зеленський закликав країни G20 виключити росію зі свого складу через вторгнення в Україну. Він також розповів, за яких умов Київ погодиться на мир з москвою. Зеленський наголосив, що росія повинна поважати територіальну цілісність України, вивести свої війська з нашої території та заплатити за завдану шкоду. У своєму зверненні він зазначав, що звертається до G19, а не до G20, натякаючи на те, що організація має виключити росію зі свого складу.